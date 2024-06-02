Пушилин: при обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей

Глава республики Денис Пушилин на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что вследствие агрессии ВСУ в воскресенье, 2 июня, ранения получили восемь мирных жителей ДНР.

На протяжении дня ВСУ неоднократно атаковали города ДНР. Ранения различной степени получили жители Макеевки, Пантелеймоновки и Харцызска. После попадания снарядов были ранены как физические лица, так и сотрудники предприятия. Так, две работницы харцызского завода «Силур» получили ранения. Одна из них находится в тяжелом состоянии. В Мариуполе во время работ по благоустройству города ранения получили трое строителей. Причина —детонация взрывоопасного предмета.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Противник обстреливал регион различными снарядами, в том числе и натовского производства.

Ранее мы сообщали, что Украина недовольна решением НАТО выделить ей 100 млрд долларов.