Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил , что ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре.

Глава Денис Пушилин рассказал, что Армия России уверенно продвигается к территориальным границам республики. Он считает, что каждый населенный пункт имеет особенное стратегическое значение. Спикер обратил внимание, что каждую неделю в СМИ сообщается об освобождении очередного населенного пункта.

Кроме того, военнослужащие России занимают выгодные позиции. Военные действия ведутся по всем направлениям, которые относятся к территории республики. В частности, участникам СВО удалось установить контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре.

«Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы, но абсолютно точно мы осознаем, что тяжелыми усилиями, но все-таки освобождается Часов Яр и район Северный, который сейчас находится под нашим контролем», — сказал глава республики Пушилин.

Часов Яр — населенный пункт, расположенный примерно в 10 км от Артемовска. Город находится на высотах. О его стратегическом значении писала газета The New York Times (NYT). По данным автора материала, освобождение Часова Яр откроет Армии России путь к трем городам, которые считаются самыми крупными и пока находятся под контролем Украины. В частности, к Константиновке, Славянску и Краматорску.

Ранее сообщалось, что Киев приказал готовить общественность к сдаче пяти городов в Донецкой Народной Республике.