Украинским средствам массовой информации было поручено властями в Киеве сократить упоминания о пяти городах в ДНР, включая Курахово, которые в ближайшее время могут перейти под контроль российских войск. Эту информацию ТАСС передал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Согласно его словам, утрата Курахова ВСУ становится все более явной, кроме того, обсуждаются такие населенные пункты, как Покровск, Мирноград, Часов Яр и Торецк. Это свидетельствует о вероятном переходе этих городов под контроль России.

Рогов заявил, что в Курахово российские силы уже продвинулись настолько, что достигли здания местного городского совета на западе города, в то время как украинские войска частично переместились в промышленную зону.

Ранее сообщалось, что ВС России вышли к южной окраине поселка Великая Новоселка.