Пушилин: ВСУ расстреливают мирных жителей за попытки пересечь границу РФ

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала « Россия-24 » сообщил, что ВСУ расстреливают мирных жителей за попытки эвакуироваться на территорию России из временно оккупированных Украиной городов ДНР.

Денис Пушилин признался, что частые заявления Минобороны РФ об освобождении населенных пунктов ДНР не могут не радовать. С военной точки зрения не бывает неважных сел или городов. Тем более, когда речь идет о безопасности мирного населения ДНР. Ведь отбросив противника назад, увеличивается шанс прекращения обстрелов городов республики.

Глава ДНР отметил, что в настоящее время активные бои продолжают в Красногоровке. Это первый город после Авдеевки, который имеет наиболее важное стратегическое значение для хода СВО. Правительство ДНР концентрирует внимание на беженцах, которые спасаются из населенных пунктов.

«Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», — сказал Пушилин.

О зверствах ВСУ рассказывают те жители, которым удается спастись. Россия расселяет их в безопасных районах в лагерях для беженцев.

Ранее мы сообщали, что военнослужащие РФ вызвали огонь ВСУ на себя ради спасения семьи в Красногоровке.