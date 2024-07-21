Военнослужащие РФ вызвали огонь ВСУ на себя ради спасения семьи в Красногоровке

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады во время операции по эвакуации мирных жителей из Красногоровки вызвали огонь ВСУ на себя, чтобы спасти семью Подковыриных. В видео , предоставленного Минобороны, спасенные люди делятся подробностями, сообщили РИА Новости .

Супруги Подковыриные с сыновьями проживали в частном секторе. Город разделился на две части. На одной стороне уже находились российские военнослужащие, однако другая часть Красногоровки оставалась под контролем ВСУ. Мария рассказала, что семья очень боялась атак украинских военнослужащих, которые проходили беспрерывно. Они поддерживали связь с теми жителями, которые уже были спасены Армией РФ. Это позволило военнослужащим РФ установить их место нахождения.

«Мы услышали, что там через забор, приоткрыл, глянул, увидел красные повязки — ребята я гражданский — они сказали (штурмовики) сидите тихонько», — говорит супруг Марии.

Мария рассказала, что у семьи уточнили, согласны ли они эвакуироваться. Они с нетерпением ждала Армию РФ. В этот момент начался очередной обстрел. Снаряд попал в дальнюю комнату. Жительница Красногоровки отметила, что военнослужащие выбежали из дома первыми. Они специально вызвали на себя огонь противника. Как только наступила небольшая пауза между прилетами, военные СВО вывели семью.

Мария рассказала, что город находится в критическом состоянии. Многие дома были разбиты. Теперь стены, ворота, калитки превратились в груды мусора. Идти по такой дороге было очень неудобно. Параллельно в небе летали беспилотники противника. Семья испытывала страх и панику.

Ранее мы сообщали, что российские штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов разрушенного ВСУ дома.