«Пусть сидят там»: Певец Куприк высказал позицию относительно артистов, покинувших РФ

«Уехали, приняли они для себя такое решение – ну и пусть сидят там, где им нравится», - считает певец Сергей Куприк

Певец считает, что если артист принял решение уехать за границу, то имеет на это право. Если человек возвращается домой, то тоже имеет право. Но если артист намерен вернуться на прежнее место работы, то вот после этого момента должно появиться много вопросов к данному человеку.

«Но только если ты сидел на центральном канале, на Первом, и туда же вернешься – ну, брат, извини», - считает певец Сергей Куприк

Певец Сергей Куприк также отметил, что у россиян высокое чувство ответственности и справедливости. Их никто не просит срывать концерты исполнителям, которые не поддерживают СВО. Тем не менее, если певец выступает в каком-то городе, но публично критикует происходящие в России события, люди жалуются и требуют запрета концерта. Много выступлений уже было отменено именно таким способом.

Певец Сергей Куприк с трепетом относится к жителям Донбасса, поэтому с первых дней оказывает помощь населению. Сначала экс-солист «Лесоповала» приезжал в города с концертами, чтобы дать возможность военным и горожанам немного отвлечься. Потом вместе с другими волонтерами начал оказывать гуманитарную помощь. В самом начале закупали каски и бронежилеты.