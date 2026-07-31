«Пустоты в фундаменте и аномалии»: историки ищут тайные ходы под Никольскими воротами с помощью георадара

Столетиями ходят в Дмитрове слухи о тайных подземных ходах, уходящих от Никольских ворот кремля в неизведанные глубины. И хотя прямых археологических подтверждений преданиям до сих пор не найдено, историк Дмитрий Кылосов не торопится сбрасывать народные рассказы со счетов. Слишком много аналогий с другими средневековыми крепостями России, где подобные галереи когда-то действительно служили для тайного сообщения между башнями, вылазок за воду или спасения осажденных, сообщил REGIONS.

Ключ от кремля XV века

Никольские ворота — это последний сохранившийся фрагмент некогда грандиозной крепостной стены, возведенной в 1400 году по указу князя Василия I. В те времена Дмитровский кремль защищали пять проездных башен с характерными для той эпохи названиями: Егорьевские, Ильинские, Богоявленские, Спасские и Никольские ворота. Большинство из них исчезли с лица земли еще в XVIII–XIX веках, и только Никольские, перестроенные в позапрошлом столетии, уцелели до наших дней, став главным архитектурным символом и визитной карточкой древнего города.

Эти стены помнят многое. Именно через Никольские ворота в 1610 году в Дмитров врывались отряды Лжедмитрия II и польские интервенты. А спустя несколько месяцев через эти же ворота победно входили русские ополченцы, освободившие город от захватчиков. История здесь буквально дышит из каждого камня.

Народная память и научные гипотезы

Поколениями старожилы Дмитрова передавали друг другу истории о секретных подземных галереях, которые, по их убеждению, соединяли Никольские ворота с Успенским собором, древними пороховыми погребами и даже тянулись до самого берега реки Яхромы. Эти захватывающие предания не канули в Лету — они заботливо зафиксированы в краеведческих сборниках и фольклорных архивах региона.

Дмитрий Кылосов, историк и исследователь древностей, относится к таким рассказам с профессиональным скепсисом, однако не отвергает их полностью. По его словам, полное отрицание легенд было бы недальновидным, поскольку средневековые крепости Руси действительно часто оборудовались подземными коммуникациями для хозяйственных нужд и обороны. Вопрос лишь в том, сохранились ли они до наших дней или были уничтожены более поздними перестройками.

«Подземные галереи в средневековых крепостях — не миф, а стандартная практика. Их использовали для тайных вылазок, эвакуации знати, доставки припасов во время осады. В Дмитровском кремле такие ходы теоретически могли вести от ворот к оборонительному рву или внешним укреплениям. Но пока ни в архивных документах, ни в результате раскопок мы не нашли прямых подтверждений», — отмечает эксперт.

Аномалии в фундаменте

В 2018 году, в ходе масштабной реставрации Никольских ворот, специалисты натолкнулись на неожиданную находку. В структуре фундамента были обнаружены странные пустоты, а геофизическое обследование зафиксировало под землей аномалии, характерные для скрытых полостей искусственного происхождения. Однако тогда детальные исследования не подтвердили наличие действующих тоннелей — будто бы ходы были намеренно засыпаны или обрушились веками ранее.

Существует версия, что если подземные галереи действительно когда-то существовали, их могли засыпать еще при Екатерине II, когда кремль окончательно утратил военное значение и превратился в рядовую городскую территорию. Другая гипотеза, которую не исключают ученые, заключается в том, что зафиксированные аномалии связаны с естественными процессами просадки грунта, неизбежными за шесть столетий существования построек.

Наука против легенд

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» не собирается ставить точку в этой запутанной истории. В ближайших планах — масштабное обследование территории с применением современного георадара и лазерного 3D-сканирования. Технологии позволяют ученым «заглядывать» сквозь толщу земли на глубину до десяти метров без каких-либо разрушающих раскопок, что делает исследование безопасным для исторического памятника. Результаты работ ожидаются к концу 2026 года, и они могут либо окончательно развеять мифы о тайных ходах, либо, напротив, подарить Дмитрову сенсационное археологическое открытие.

«История живет не только в архивах и артефактах. Мифы — это культурная память народа, отражение его страхов и надежд. Легенда о подземных ходах говорит нам о том, как ценили безопасность наши предки, как боялись предательства и верили в тайные спасительные пути. Даже если ходов не было, они существуют в сознании людей — а это тоже история», — резюмировал Кылосов.

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