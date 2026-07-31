Суд вернул игрушки: секс-блогеру Соне Мармеладовой отдали наручники и портупеи

Московский суд, рассматривавший уголовное дело в отношении известной порноактрисы и секс-блогера Софьи Вершининой, более известной публике под псевдонимом Соня Мармеладова, принял решение относительно вещественных доказательств. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, инстанция постановила вернуть осужденной часть ранее изъятого в ходе следствия имущества, в том числе предметы интимного назначения.

В пятницу, 31 июля, суд огласил приговор по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете. Вершининой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Вместе с тем судебная инстанция удовлетворила ходатайство защиты о возврате части имущества, изъятого оперативниками в рамках следственных мероприятий. Согласно постановлению, девушке вернут значительную часть конфискованных вещей, включая специализированные игрушки для взрослых. В перечень подлежащего возврату имущества вошли: кожаный чокер, наручники, а также портупеи. Остальные предметы, как уточняется, останутся в распоряжении следствия до вступления приговора в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили бороться с онлифанщицами через отказ от интернета.