Мейн-кун от цыган и одичавший из промзоны: жительница Балашихи превратила комнату в кошачий рай

Жительница подмосковной Балашихи, микрорайон Заря, Екатерина Чумак нашла оригинальный способ подарить максимум комфорта своим пяти пушистым питомцам. Женщина обустроила для кошек отдельную полноценную комнату в своей квартире. Как рассказала хозяйка, такое решение оказалось идеальным как для хвостатых постояльцев, так и для нее самой. Подробностями своего необычного эксперимента Екатерина поделилась с корреспондентами REGIONS.

Любовь к кошкам — семейная традиция

Интерес к животным в семье Екатерины передавался из поколения в поколение. Ее отец, по профессии строгий армейский полковник, регулярно приносил домой мокрых, замерзших и голодных бездомных котят. Он заботливо ухаживал за ними и с ранних лет приучал дочь к бережному и ответственному отношению ко всему живому, подавая пример настоящей мужской доброты.

Всех своих нынешних питомцев Екатерина также подобрала на улице. Судьба у каждого из них оказалась непростой. Например, роскошного мейн-куна с аристократичной внешностью по кличке Моцарт женщина выкупила у цыган, спасая его от тяжелой участи. А кота Оскара она забрала полностью одичавшим из городской промзоны, где он выживал в суровых условиях. Сегодня Моцарт, Оскар, Рафаэль, Артэс и Мишель — это ласковые, полностью одомашненные коты, которые искренне привязаны к своей спасительнице и чувствуют себя в безопасности.

Личные апартаменты со всеми удобствами

Поскольку Екатерина живет одна в просторной квартире, она решила превратить одну из комнат в настоящие кошачьи апартаменты. Теперь в распоряжении питомцев есть абсолютно все необходимое для счастливой и беззаботной жизни: мягкие лежанки для сна, высокие когтеточки, развивающие игрушки, а также индивидуальные уютные домики для каждого кота. Отдельное удовольствие для пушистых жильцов — широкий подоконник прямо над батареей отопления, где можно часами наблюдать за происходящим за окном и греться в теплые деньки.

«Я давно мечтала сделать для них что-то особенное. Кошки — животные с ярко выраженным чувством территории. Они безумно обрадовались, когда у них появилась своя собственная жилплощадь! Правда, вопреки наличию личных домиков, по ночам они все равно приходят спать в мою спальню — видимо, искренне считают меня своим большим усатым сородичем», — рассказывает Екатерина.

Зоопсихологи и эксперты в области поведения животных полностью поддерживают инициативу Екатерины. Как отмечают специалисты, при наличии технической возможности выделение отдельного помещения для кошек считается идеальным решением. Потребность в уединенном пространстве, где можно спрятаться и отдохнуть от посторонних, заложена в животных на генетическом уровне. Такая комната становится для них настоящей крепостью и территорией безопасности.

Фото: [ личный архив Екатерины Чумак ]

Чистота, порядок и спокойствие

Екатерина признается, что после «новоселья» котов в отдельной комнате в квартире стало гораздо чище и спокойнее. Поддерживать порядок в доме теперь в разы проще: шерсть и наполнитель из лотков больше не разносятся по всем комнатам, уборка занимает буквально считаные минуты. Кроме того, ценные вещи и мягкая мебель оказались в полной безопасности от кошачьих когтей и игривого нрава питомцев.

Но самое приятное, по словам хозяйки, — наблюдать за взаимоотношениями котов в их новом пространстве, ведь теперь у каждого есть свой уголок, а вместе они устраивают настоящие театральные представления, за которыми можно следить бесконечно.

«Говорят, что кошки — настоящие инопланетяне, и это чистая правда. У них абсолютно уникальное сознание, они чувствуют тончайшие движения души, недоступные человеку», — делится Екатерина.

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