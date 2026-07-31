«Не платит алименты и не видит детей»: звезда «Дома-2» Ефременкова осталась недовольна решением суда о лишении отцовства

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова оказалась в сложной ситуации: она одна воспитывает трехлетних сыновей-близнецов. Отец мальчиков, Мондезир Свет-Амур, не принимает участия в их жизни и не платит алименты, при этом регулярно оскорбляет экс-избранницу в социальных сетях, сообщает Teleprogramma.org.

Юлия пыталась повлиять на бывшего возлюбленного, чтобы он хоть как-то уделял время детям, но все попытки оказались безрезультатными.

Тогда Ефременкова решила лишить Мондезира родительских прав и обратилась в суд. Однако суд не удовлетворил ее требование. В личном блоге Юлия написала, что доверилась суду, ожидая защиты интересов детей, но ошиблась.

«Мне сообщили о решении. Я не была в зале суда, так как заболел Кристиан и я не смогла вылететь… В конференции по видеосвязи моему адвокату Одинцовский суд дважды отказал!» — заявила Ефременкова.

По словам Юлии, отец мальчиков 1,5 года не общается с детьми, ничего о них не знает и не интересуется их жизнью. При этом его долг по алиментам составляет ₽800 тысяч. Ефременкова не понимает, как правосудие могло принять сторону человека, у которого нет никаких доказательств того, что он помнит о своих детях.

Фото: [ соцсети ]

Несмотря на поражение, Юлия не намерена сдаваться. Она была готова к тому, что лишение родительских прав — крайняя мера, но не ожидала, что Мондезира даже не ограничат в правах. Сейчас Ефременкова планирует подавать апелляцию и продолжать бороться за права детей.

Ранее бывшая участница «Дома-2» Кристина Дерябина объявила о разводе с мужем.