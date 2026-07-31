Растение одновременно мужского и женского пола: чем примечателен древний ген авокадо

Авокадо умеет менять «половую» роль цветков в течение дня, чтобы избегать самоопыления. Об этом пишет команда исследователей Калифорнийского университета в Дейвисе в своей работе в научном журнале PNAS. Ученые выяснили, что этот необычный ритм связан с вариацией одного гена и существует уже около 42 млн лет.

Все деревья авокадо гермафродитны, но их цветки в конкретный момент работают либо как женские, принимая пыльцу, либо как мужские, выделяя ее. У растений типа A женская фаза наступает утром, а мужская — днем. У типа B все наоборот. Поэтому фермеры обычно высаживают оба типа рядом, чтобы повысить шансы на перекрестное опыление.

Команда университета в Дейвисе и коллеги из филиала в Риверсайде изучили геномы сотен деревьев и сопоставили их с режимом цветения. Так исследователи нашли ген SDMYB, который регулирует время раскрытия цветков. У него есть две версии: растения типа A несут по одной копии каждой, а растения типа B — две копии рецессивного варианта.

Сравнение с родственными видами показало, что похожий механизм есть как минимум у 26 близких деревьев. Это значит, что древняя система переключения мужской и женской фаз могла помогать растениям избегать скрещивание близкородственных форм десятки миллионов лет.

Открытие важно и для селекции. Теперь тип авокадо можно определять еще на стадии сеянца, не дожидаясь цветения, которое иногда наступает только через 10–15 лет.