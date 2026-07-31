«Мне 89, а я все помню»: стало известно, как живет Эдита Пьеха

31 июля Эдита Пьеха, народная артистка СССР, чьи песни знает и поет вся страна, отмечает свой 89-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, певица полна сил и бодрости духа, пишет spb.aif.ru .

собрания Петербурга Александр Егоров. Он пришел не с пустыми руками: принес певице ее любимый пирог с капустой, а также легкий фруктовый торт. Такие встречи стали для них доброй традицией.

Эдита Станиславовна с удовольствием предается воспоминаниям. Особенно часто она вспоминает школьные годы и свои триумфальные зарубежные гастроли. В ее памяти — 47 концертов с аншлагами в парижской «Олимпии», выступления в нью-йоркском «Карнеги-Холле» и десятки стран, от Германии до Гондураса.

Фото: [ соцсети ]

Были и тяжелые страницы: певица выступала для воинов-интернационалистов в Афганистане на сцене, собранной из кузовов грузовиков. Но сейчас она предпочитает не говорить о политике, а радуется простым вещам: например, тому, что в польском городе Богушово привели в порядок могилу ее мамы и отчима.

Жизнь Пьехи сегодня — это уютный загородный дом в поселке Северная Самарка. Рядом с ней всегда преданные помощницы: Вера Михайловна работает в доме с 1965 года, а Екатерина Александровна — с 1990-х. Часто приезжают дочь Илона Броневицкая и внуки, в том числе певец Стас Пьеха.

Фото: [ соцсети ]

В доме певицы также живут собака Муха и длинношерстная черная кошка. Певица трепетно относится к цветам и никогда не ставит их на пол. В гостевом доме, который она называет «павильоном воспоминаний», хранятся ее концертные платья, созданные легендарным модельером Вячеславом Зайцевым. Около 30 из них выставлены в Эрмитаже и Театральном музее.

Сама Эдита Пьеха никогда не прибегала к пластической хирургии, ограничиваясь обычным косметическим уходом. В 2023 году она получила звание почетного гражданина Санкт-Петербурга — эту награду ей вручил Александр Егоров, который когда-то пообещал сделать все для этого.

Следующий год станет для певицы юбилейным, и она настроена оптимистично. Руководство зала «Октябрьский» и городской комитет по культуре уже готовят большой праздник, который, как надеются поклонники, станет незабываемым шоу.

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