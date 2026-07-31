«Я не предатель, а честный человек»: Михаил Галустян призвал не осуждать за новый брак

46-летний комик и актер Михаил Галустян впервые публично высказался о разводе с Викторией Штефанец и новых отношениях, сообщает Teleprogramma.org.

В последнее время в Сети активно обсуждают связь его расставания с бывшей женой и появлением в его жизни новой избранницы — визажистки Лилии Киосе. Артист решил развеять слухи и расставить все точки над i.

По словам Галустяна, браки не рушатся в одночасье. Он подчеркнул, что кризисы в семейной жизни не возникают внезапно, а развод — это итог сложного пути, который пара прошла вместе. Шоумен признался, что они с Викторией честно пытались сохранить отношения, но не получилось.

При этом он категорически опроверг слухи о том, что Лилия стала причиной расставания с экс-супругой.

Фото: [ Михаил Галустян и Виктория Штефанец/соцсети ]

«Мы развелись в 2024 году. Моя нынешняя жена появилась в моей жизни спустя два года — в 2026-м. Мы были знакомы задолго до этого», — объяснил Михаил.

Он добавил, что Лилия несколько раз приезжала к нему домой, чтобы, например, подстричь артиста. Однако, по словам комика, это были исключительно рабочие встречи, а не романтические. Только спустя два года после расставания судьба вновь свела их, и тогда, как говорит Галустян, «все сложилось само собой».

Артист с уважением отзывается о бывшей жене, называя ее матерью своих дочерей. При этом актер не намерен выносить на публику детали их отношений.

Напомним, что Галустян и Штефанец поженились 7 июля 2007 года — дата была выбрана из-за «красивой» комбинации цифр (07.07.07). Их брак продлился 17 лет. Недавно Михаил официально расписался с Киосе.

Ранее Михаил Галустян показал семейный отдых с дочерьми и новой возлюбленной.