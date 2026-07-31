В чем смысл жизни? Психологи объяснили, как этот вопрос связан с выгоранием на работе

Постоянный поиск смысла без ощущения уже найденной цели может быть связан с повышенным риском профессионального выгорания, пишет PsyPost со ссылкой на исследование в Journal of Health Psychology. Психологи Бристольского университета изучили данные проекта CV19 Heroes, который несколько лет отслеживал работников, напрямую контактирующих с клиентами, в Великобритании и Ирландии.

В психологии смысл жизни обычно делят на две части. Первая — присутствие смысла: человек чувствует, что его жизнь имеет цель, направление и значимость. Вторая — поиск смысла: активная попытка найти или усилить это ощущение.

Исследователи проанализировали ответы 1239 участников, которых опрашивали с 2020 по 2023 год. Большинство работали в сфере здравоохранения и социальной помощи. Участники регулярно оценивали свое чувство принадлежности, а также признаки выгорания: истощение, цинизм и ощущение неэффективности.

Выяснилось, что наличие смысла связано с меньшим выгоранием. А вот постоянный поиск цели, наоборот, чаще совпадал с более сильным истощением и негативным отношением к работе.

Самым проблемным оказалось сочетание низкого ощущения присутствия смысла и активного поиска цели. По словам исследователя Вейнанда ван Тилбурга из Эссекского университета, именно эта комбинация была особенно связана с цинизмом и общим выгоранием.

Авторы подчеркивают: речь пока о связи, а не доказанной причине выгорания. Возможно, люди начинают искать смысл как раз на фоне первых признаков подавленности.