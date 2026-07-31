В Красногорске поставили на кадастр дом в ЖК «Тетрис»

В жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске поставили на кадастровый учет новый дом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь новостройки составила 41,8 тыс. кв. м, в комплексе реализована концепция «двор без машин». На территории есть детские и спортивные площадки, подземный паркинг с машино-местами и прямым доступом на лифте с жилых этажей.

Квартал расположен в шаговой доступности от станции МЦД «Павшино», во дворе работает филиал гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева с дошкольным отделением, вблизи находятся поликлиники № 2 и № 180.

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