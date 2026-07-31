Загар снова в моде, но кожа за это расплачивается: врачи предупредили о риске меланомы

Загар снова становится популярным среди молодых людей, особенно в соцсетях, но врачи и исследователи при Северо-Западном университете штата Иллинойс предупреждают: безопасного загара не существует, пишет AP. Дерматологи обеспокоены тем, что инфлюенсеры продвигают солярии и мифы о «стандартном загаре», который якобы защищает кожу.

Респондент Николь Симс начала ходить в солярий в 15 лет, потому что так делали многие вокруг. Через восемь лет у нее диагностировали меланому — потенциально смертельный рак кожи. Теперь она рассказывает о своем опыте, чтобы противостоять роликам, где загар подают как обязательную часть красоты.

Доктор Педрам Герами из Северо-Западного университета изучил, что происходит с кожей пользователей соляриев на клеточном уровне. По его словам, риск меланомы у них был почти в три раза выше, чем у тех, кто не пользовался соляриями. Солярии могут давать более чем в 10 раз больше ультрафиолета, чем солнце, а частота мутаций в меланоцитах у пользователей оказалась более чем вдвое выше.

По данным организации American Cancer Society, в США в 2026 году ожидается более 100 тыс. новых случаев меланомы и около 8500 смертей от нее.

Эксперты советуют родителям говорить с подростками не только о раке, но и о внешности: ультрафиолет ускоряет старение кожи, делает ее морщинистой и поврежденной. Более безопасной альтернативой может быть автозагар.