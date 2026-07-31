Губернатор Воробьев обсудил с главой развитие Орехово-Зуевского округа

«Недавно мы встречались с жителями во время рабочей поездки в Орехово-Зуевский округ. Было очень приятно видеть их положительную оценку и по спорткомплексу, и по школам, и по объектам благоустройства. Но всегда есть к чему стремиться. Вызовов много, это, к примеру, и здравоохранение. Расскажите, какие темы сейчас в округе самые чувствительные, где наиболее высокий запрос жителей, что уже удалось сделать», — сказал губернатор.

Глава отметил, что одной из ключевых задач являются развитие экономики, создание современных рабочих мест. За пять лет в округе было реализовано 36 инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 54 млрд рублей. В результате трудоустроиться смогли более 9 тыс. человек. Так, например, на заводе «Тонар» запустили импортозамещающее производство осей для прицепов и полуприцепов. В работе находятся еще 32 инвестпроекта с прогнозируемым объемом капиталовложений в 85 млрд рублей, их реализуют до 2030 года — будет создано около 15 тыс. рабочих мест.

Губернатор подчеркнул, что у жителей есть запрос на высокотехнологичные, привлекательные рабочие места. Люди не хотят уезжать из Орехово-Зуева, поэтому для развития округа принципиально нужны новые современные предприятия.

В муниципалитете проводится подготовка к осенне-зимнему периоду, в том числе, в части модернизации системы теплоснабжения.

«В рамках концессионного соглашения с 2021 по 2025 годы у нас в округе построено 48 км новых теплосетей, модернизировано девять котельных и возведено 11 блочно-модульных котельных. Все новые БМК сегодня работают в полностью автоматическом режиме, диспетчеры контролируют процесс дистанционно. В текущем году у нас в стадии модернизации находятся еще 12 котельных — там меняем котлы, автоматику и устанавливаем инновационные системы управления. Кроме того, мы введем в эксплуатацию 4 новые БМК. Отдельное внимание — ремонту теплотрасс. Спасибо за региональную поддержку: округ получил дополнительное финансирование, что позволит нам отремонтировать до начала отопительного сезона еще 6 км магистральных сетей», — сказал Заголовацкий.

Специалисты также уделяют внимание модернизации систем водоотведения и водоснабжения, ведут работы по обновлению системы канализации и газификации — как по президентской, так и по областной программам.

Отдельно в рамках встречи обсудили сферу здравоохранения. Три года назад на базе Орехово-Зуевской больницы был открыт региональный сердечно‑сосудистый центр, благодаря чему специализированная помощь кардиологическим больным оказывается на высоком уровне. В округе также запустили эндокринологический центр, Центр амбулаторной онкологической помощи и три школы сахарного диабета.

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По итогам пяти лет в муниципалитете построили две школы и две пристройки, обновили 12 учебных заведений, три детских сада, центр детского творчества «Открытие» и главный корпус железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко. В 2026 году запланировано капитально отремонтировать четыре школы, а также учебный корпус и мастерские Орехово-Зуевского техникума.

В округе также продолжается реконструкция стадиона «Русич», где сделают новые беговые дорожки, трибуны и площадки, чтобы стадион соответствовал современным стандартам. Помимо этого, ведется капитальный ремонт спортшколы «Феникс». Работы на этих двух объектах должны завершить в следующем году.

Андрей Воробьев поинтересовался, как идет коммуникация с жителями, в частности, востребован ли формат выездных администраций.

«Выездные администрации мы проводим практически еженедельно по самому широкому спектру вопросов, и я лично принимаю в них участие — считаю это принципиально важным. На встречи обязательно приглашаем представителей профильных министерств: Минздрава, Минтранса, Мининвеста. Наша цель — чтобы человек получил помощь прямо во время общения», — рассказал руководитель муниципалитета.

Заголовацкий почти пять лет возглавляет Орехово-Зуевский округ. Губернатор спросил, готов ли он принять участие в новом конкурсе на должность главы. Руководитель муниципалитета отметил, что хотел бы и дальше заниматься развитием округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.