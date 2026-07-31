«Образование, транспорт и ИИ»: губернатор Воробьев обсудил развитие Подмосковья с Путиным

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в рамках которой был представлен доклад о социально-экономической ситуации в регионе. Они обсудили экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, сферы образования и здравоохранения, развитие искусственного интеллекта, а также транспортной отрасли.

О развитии экономики

«За первое полугодие 2026 года неплохие результаты. Вообще, традиционно Московская область — лидер по экономическому развитию, росту, [как и] Москва, Санкт-Петербург. В основном это базируется на малом и среднем бизнесе», — сказал губернатор.

По его словам, на малый и средний бизнес приходится 30% в экономике и 27% в налогах. Для развития этой отрасли в регионе проводят большую работу по созданию инфраструктуры индустриальных парков. В частности, открываются два таких парка площадью более 100 гектаров. Отдельно также субсидируются программы, которые позволяют предприятиям планировать свое производство в более короткие сроки.

Совместно с Минпромторгом России ведется работа над созданием роботов. В Подмосковье порядка семи компаний будут производить роботов и для логистических складов, и для производства. Отечественные роботы помогут ликвидировать всю рутину и сложную работу.

Поддержка участников СВО и обеспечение безопасности жителей

Губернатор напомнил, что помимо федеральных мер, в Подмосковье для участников специальной военной операции доступно 36 региональных мер поддержки.

«Мы постарались их сделать проактивно. Что это значит? Значит, не нужно носить бумаги. Ты можешь не выходя из дома получить все причитающиеся льготы: это и земельный участок или выплаты за него, зубопротезирование, услуги такси, в общем, то, что ребята просили», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что регион сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и развивает реабилитационные центры.

Губернатор также подчеркнул важность обеспечения безопасности жителей.

«Террористические атаки, которые идут, и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того чтобы тревоги не было», — сказал глава региона.

Работа в сфере ЖКХ

«У нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Владимирович. И электроснабжение с „Россетями“ и с Москвой, мы усиливаем питающие центры, и теплоснабжение», — сказал Воробьев.

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Он подчеркнул, что в регионе активно готовятся к зиме, обустраивают новые котельные, сети. Кроме того, по президентской программе социальной газификации проводится газоснабжение. По словам губернатора, жители с благодарностью воспринимают ее, поскольку она позволяет быстро получить газ.

О развитии здравоохранения

«С Вашей легкой руки мы открыли „Рошаль“ [Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля], вы помните. Он загружен на полную. 90+ операций в день там ведется», — сказал Воробьев.

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Губернатор отметил, что президент также поддержал строительство центра, рассчитанного на 1,1 тыс. коек, в Балашихе, он появится на востоке региона через пару лет. По его словам, это позволит оказывать и первичную, и технологичную помощь самого высокого уровня.

Путин подчеркнул важность открытия крупных медицинских центров, а также призвал обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено. Он отметил, что мощностей в Московской области в этом звене не хватает.

«Первичное звено всегда требует особого подхода. Абсолютно, Владимир Владимирович, согласен. Стараемся делать не просто поликлиники, а уже оборудование туда ставить», — ответил Воробьев.

По его словам, это УЗИ, МРТ, маммограф, рентген. Он добавил, что у пациентов есть запрос на диспансеризацию, на то, чтобы ставить диагноз и проводить исследования.

Внедрение ИИ

«В рамках ваших решений, указа, поручений мы внедряем искусственный интеллект. Здесь на графике [в презентации] как раз показана динамика. Большое количество продуктов внедрено только тогда, когда это, первое, удобно человеку, второе — это экономит государственные деньги», — сообщил губернатор.

Он отметил, что ИИ-проекты реализуются в самых разных сферах — и в образовании, и в здравоохранении, и в части оказания государственных услуг.

«В общем, наша задача — дальше максимально внедрять искусственный интеллект. С регионами вместе мы создали витрину данных. На этой витрине каждый регион может взять продукт», — добавил Воробьев.

О реализации проекта «Киберурок» и работе по модернизации колледжей

Губернатор напомнил, что с 1 сентября в школах Подмосковья стартует образовательный проект «Киберурок». В его рамках детям будут рассказывать о безопасности в сети, программировании, использовании ИИ.

«Это урок информатики, который нацелен и на безопасность, и на навыки. Детки с удовольствием занимаются. И мы провели большую работу по подготовке учителей. И родители, и учителя с пониманием и с удовольствием относятся к этой задаче», — сказал Воробьев.

Он отметил важность развития профессионального образования. По его словам, в Подмосковье активно ремонтируют колледжи, поставляют новое современное оборудование, развивают систему наставничества.

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«У нас уже шесть из десяти ребят после девятого класса предпочитают колледж, для того чтобы приобрести „скиллы“, как говорят ребята, начать работать, но дальше собираются уже на основе приобретенного опыта поступать в высшие учебные заведения. То есть такой путь ребята выбирают. И наша задача — максимально модернизировать колледжи, техникумы», — заключил Воробьев.

Транспортные проекты в Подмосковье

«При поддержке федерального центра к 1 сентября мы закончим строить большую концессионную дорогу. Это, по сути, дублер МКАДа. Что это значит? Это значит, что там будут предприятия — точка притяжения — и удобство для людей, экономия времени. Каждая такая дорога очень важна», — рассказал Воробьев.

Он также выразил благодарность за поддержку проекта по строительству обхода Октябрьского.

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«Еще раз хочу сказать слова благодарности за М-5 „Урал“. Вы поддержали в свое время обход Октябрьского. Это было узкое „горло“ на юго-восток. (…) Поэтому если вы приедете в Коломну, если вы приедете в Жуковский, в Раменское, в Люберцы — нет человека, который бы не оценил это очень существенное и важное дело», — заключил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.