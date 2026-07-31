«На заправке все пялились, а я в маске»: почему полиция остановила звезду «Закрытой школы» Муцениеце?

Звезду «Закрытой школы» Агату Муцениеце по дороге на съемки нового сезона сериала «Химкинские ведьмы» остановили сотрудники ДПС, сообщает Teleprogramma.org. Причина остановки оказалась необычной: актриса находилась за рулем в тканевой маске и с патчами под глазами.

Фото: [ скриншот видео ]

Сама Агата с юмором рассказала об этом случае в своем блоге. Она опубликовала видео, в котором рассказала, что на заправке люди смотрели на нее с удивлением, а затем ее остановила полиция. Актриса объяснила, что вынуждена совмещать уход за собой с поездками, потому что свободного времени у нее практически нет, так как она вынуждена совмещать воспитание детей и работу.

У Агаты трое детей. Сын и дочь родились в браке с актером Павлом Прилучным, а в декабре прошлого года она стала мамой в третий раз — родила дочь от музыканта Петра Дранги. Для Петра девочка стала первенцем.

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