«Заштампились»: участники «Comedy Баттл» Катя Вяликова и Алексей Шальнов сыграли свадьбу

31 июля в жизни участников «Comedy Баттл» Кати Вяликовой и Алексея Шальнова произошло долгожданное событие. Пара, которая начала встречаться еще в 2019 году, наконец официально зарегистрировала свои отношения, сообщает The Voice.

Катя, которая не так давно снялась в сериале «Няня Оксана», и ее муж поделились радостной новостью в социальных сетях.

Артистка опубликовала кадры, сделанные в комнате: на ней кружевное белое платье, в руках — букет из подсолнухов. Алексей предстал в белой рубашке с необычным длинным воротником. Оба артиста продемонстрировали обручальные кольца на пальцах правой руки.

С юмором Катя подписала пост: «С днем дня, когда в жизни есть место лебедям из шариков». Алексей лаконично отметил: «Заштампились».

Напомним, что чувства между Катей и Алексеем зародились еще в 2019 году во время подготовки к участию в шоу «Comedy Баттл». Летом 2025 года пара совершила романтическое путешествие в Японию.

Фото: [ скриншот видео ]

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