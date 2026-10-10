Путь в Донецк через Киев: первые участники программы переселения выехали из Краматорска

Первая группа участников специальной программы переселения соотечественников покинула Краматорск и направилась в Киев. Как сообщил ТАСС глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, содействие в этом оказали украинские волонтеры.

«Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и сейчас находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», — сказал Пушилин.

По данным издания, в среду, 7 октября, Штаб обороны ДНР обратился к жителям городов, подконтрольных Вооруженным силам Украины, с призывом эвакуироваться в Донецк. Им обещали помощь с жильем.

По данным издания, республиканская программа рассчитана на жителей славянско-краматорской агломерации. Речь идет о Краматорске, Славянске, Доброполье и Дружковке.

Ранее сообщалось, что переговоры США, Украины и НАТО в Майами завершились досрочно.