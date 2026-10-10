Ночью на Московский регион летели 403 БПЛА: ПВО остановила почти все дроны на дальних подступах к Москве

Массированная атака беспилотников на Московский регион развернулась в ночь с 9 на 10 октября. Согласно информации, предоставленной в канале на платформе «Макс» мэром столицы Сергеем Собяниным, в период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону столичного региона летело 403 БПЛА.

Как отмечено в сообщении, большая часть воздушных целей была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожили 25 беспилотников.

«В период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам специалистов, если услышали звук дрона или сирену — не выходите на улицу и не подходите к окнам. Спуститесь в укрытие: подвал, подземный паркинг или помещение без окон. Если укрытия нет, лягте на пол подальше от стекол и наружных стен. Не снимайте дрон на телефон — вспышка и свет демаскируют вас. После отбоя не трогайте обломки и не подходите к ним: они могут быть опасны. О любых находках сообщайте по номеру 112.

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