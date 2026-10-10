Дуэт «МарСон» из Люберец завоевал Гран-при конкурса Минобороны России

Высшую награду II Всероссийского детского творческого конкурса «Профессия — Родину защищать», который проводит Минобороны России, увезли в подмосковные Люберцы. Обладателем Гран-при стал вокальный дуэт «МарСон». Церемония чествования победителей состоялась в пятницу, 9 октября, в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА).

В номинации «Вокальное мастерство» пальму первенства отдали Марку и Софии Спицким — воспитанникам музыкальной школы № 2 города Люберцы. Конкурсанты представили две композиции, «Журавли» и «Родная Земля», и именно это выступление принесло им главный приз.

Вручал награду заслуженный артист Российской Федерации, доцент кафедры военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижеров) Александр Халилов.

Юные вокалисты не скрывали чувств от выхода на легендарную сцену.

«Выступать на сцене ЦДРА, где родилась военная культура России и откуда артисты уходили на передовую, для нас большая честь. Мы обязательно будем участвовать еще!» — приводит слова Марка и Софии источник.

Для дуэта «МарСон» этот год юбилейный — коллективу исполняется пять лет. Историческая площадка ребятам не в новинку: они годами участвуют в конкурсах ЦДРА. Год назад им покорилось лишь второе место, но теперь талант и настойчивость принесли высшую награду.

Что касается самого смотра, его проводит Центральный Дом Российской Армии. Поддержку организатору оказывает Главное военно-политическое управление Вооружённых Сил Российской Федерации (ГВПУ). Задуман проект ради двух задач: сделать детское и юношеское творчество популярнее и помочь молодому поколению раскрыть свои способности.

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