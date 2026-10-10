ЧП в Забайкалье: легкомоторный самолет совершил жесткую посадку — пострадавшие госпитализированы

Расследование по факту аварийной посадки легкомоторного воздушного судна в Забайкальском крае перешло в уголовную плоскость. Как информирует РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, дело заведено по статье о нарушении правил безопасности.

В Забайкалье в субботу, 10 октября, случилось авиапроисшествие: легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи взлетно‑посадочной полосы в районе Сретенска.

О ЧП стало известно благодаря обращению в службу «112» — оттуда данные оперативно направили в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России. Информацию о происшествии разместили в канале МЧС по Забайкальскому краю на платформе «Макс».

По предварительной версии, авария произошла из‑за отказа двигателя самолета Cessna, который принадлежит ФГБУ «Авиалесоохрана». Сбой случился прямо на этапе взлета — воздушному судну пришлось идти на вынужденную посадку. На борту были двое: пилот и авиатехник. Оба пострадали, характер и степень травм уточняются.

На место прибыли экстренные службы — сотрудники МЧС, медики и полицейские. Всего к ликвидации последствий привлечены 20 специалистов и 7 единиц техники. В том числе от МЧС — 10 человек и 3 единицы техники из пожарно‑спасательной части № 32.

«Пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу. Огнеборцы проводили отключение аккумулятора для предотвращения возникновения пожара», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пассажирка Flydubai показала видео после нападения на борту.