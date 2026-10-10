Суд в Москве: три года условно за бокал в голову посетителя концерта «Марселя»

Три года лишения свободы условно — такой вердикт вынес столичный суд женщине, метнувшей бокал в голову одному из зрителей на выступлении группы «Марсель». Поводом для нападения послужила камера GoPro, объектив которой смотрел прямо на обвиняемую. Детали разбирательства приводит РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.

По словам пострадавшего, он приехал на концерт не один: компанию ему составили супруга и родня сестры. Первое время мужчина фиксировал на камеру как само шоу, так и своих близких, после чего двинулся в сторону бара.

По данным издания, роковой стала встреча в толпе. GoPro оказалась вплотную наведена на незнакомку — и та пришла в ярость. Сначала она толкнула оператора, затем ударила его телефоном по плечу, а следом запустила ему в голову бокал с напитком. Несколько осколков впились в голову жертвы. Когда мужчина попытался ощупать кровоточащую рану, он порезал руку. Вызванная бригада скорой увезла его в больницу, где пострадавшему наложили швы.

По информации издания, действия нападавшей квалифицировали как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Вину она отрицала, настаивая: конфликт развязал сам зритель.

В итоге фигурантку приговорили к трем годам условно, назначив такой же испытательный срок. Кроме того, суд постановил взыскать с нее компенсацию в пользу потерпевшего — правда, конкретная сумма в документах не фигурирует.

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