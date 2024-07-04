Путешественник Артемьев из Читы удивлен поведением нудистов в Новосибирске

Путешественник Игорь Артемьев из Читы поделился впечатлениями после случайной встречи с нудистами на городском пляже Новосибирска, сообщает atas.info .

На странице в социальных сетях он написал, что пляж никак не огражден, на него может случайно попасть любой отдыхающий. Примечательно, что абсолютно обнаженными загорают не только одинокие и влюбленные пары, но и все члены одной семьи любой возрастной категории.

«Не скажу, что меня это шокировало. Но удивление и чувство недопонимания осталось…» — написал путешественник.

Встреча с нудистами не испортила общее впечатление от пляжа у Обского моря. Чистейшая вода и песок ассоциировались у блогера с Таиландом. На пляже для отдыхающих предложено много развлечений. В беседе с Atas.info Игорь Артемьев рассказал, что лесопарковые зоны региона оставили у него незабываемые впечатления. Новосибирск поразил его своими масштабами. Во время путешествия турист из Читы посетил фудкорт на Центральном рынке, которым остался доволен.

Путешественник также отметил, что в Чите развелось много бродячих собак. Это вызывает критику у горожан. В Новосибирске такой проблемы нет.

«Негатива от города нет. Город понравился», — добавил беседе с Atas.info Игорь Артемьев.

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