Эксперты турклуба «Меридиан» назвали прохладные регионы для отпуска
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В пермском турклубе «Меридиан» рассказали, куда отправиться в отпуск тем россиянам, которые не любят сильную жару, сообщает properm.ru.
Сплав по реке
Эксперты рекомендуют выбирать россиянам те направления, на которых предложен сплав по реке. Есть маршруты, которые будут интересны опытным туристам и новичкам, например, в Карелии по реке Охта. Вариант идеально подойдет для любителей ловли рыбы. Член турклуба «Меридиан» Ксения Кузнецова советует любителям спортивных сплавов в нынешнем сезоне отправиться в сплав по реке Катунь. Туристам разного уровня подготовки можно посетить Пермский край, на территории которого проходит 29 тысяч малых и средних рек.
Пещеры
Пермский край богат различными пещерами: Мечкинская, Российская, Чудесница, Бабиногорская, Кизеловская. Пещеры подготовлены для экскурсий. Они частично освещены и оборудованы небольшими лестницами или ступеньками.
Горные походы
На высотах также можно спрятаться от летнего зноя. Снежные горы порадуют прохладой туристов. Обратить внимание стоит на Эльбрус и гору Белуха в Республике Алтай.
Ранее мы сообщали, что россияне начали отменять отпуска в Крыму и Краснодарском крае и отказываться от путевок в детские лагеря, расположенные на данных территориях.