Эксперты турклуба «Меридиан» назвали прохладные регионы для отпуска

В пермском турклубе «Меридиан» рассказали, куда отправиться в отпуск тем россиянам, которые не любят сильную жару, сообщает properm.ru .

Сплав по реке

Эксперты рекомендуют выбирать россиянам те направления, на которых предложен сплав по реке. Есть маршруты, которые будут интересны опытным туристам и новичкам, например, в Карелии по реке Охта. Вариант идеально подойдет для любителей ловли рыбы. Член турклуба «Меридиан» Ксения Кузнецова советует любителям спортивных сплавов в нынешнем сезоне отправиться в сплав по реке Катунь. Туристам разного уровня подготовки можно посетить Пермский край, на территории которого проходит 29 тысяч малых и средних рек.

Пещеры

Пермский край богат различными пещерами: Мечкинская, Российская, Чудесница, Бабиногорская, Кизеловская. Пещеры подготовлены для экскурсий. Они частично освещены и оборудованы небольшими лестницами или ступеньками.

Горные походы

На высотах также можно спрятаться от летнего зноя. Снежные горы порадуют прохладой туристов. Обратить внимание стоит на Эльбрус и гору Белуха в Республике Алтай.

Ранее мы сообщали, что россияне начали отменять отпуска в Крыму и Краснодарском крае и отказываться от путевок в детские лагеря, расположенные на данных территориях.