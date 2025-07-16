Путешествия на электричках: названы достопримечательности российских городов

Путешествия на электричках по России — это бюджетный способ посетить различные города, в которых размещены достопримечательности, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, из некоторых населенных пунктов в туристические города можно добраться за пять часов. Однако поездка стоит того, чтобы открыть для себя новые достопримечательности. Так, из Казани можно доехать в Нижний Новгород. В городе расположен Госбанк, возведенный в 1913 году по проекту архитектора Владимира Покровского. Чкаловская лестница и Нижегородский кремль не менее привлекают внимание туристов.

По данным издания, из Казани за три часа можно добраться в Йошкар-Олу. В центральном городе республики находится Царевококшайский кремль, визитная карточка — набережная Брюгге, а также памятник «Йошкин кот». Туристы выбирают и другое направление — Ижевск, где сосредоточено много объектов оборонной промышленности и предприятий. Одним из самых популярных мест города считается музей Калашникова. Популярностью также пользуются Ижевский пруд и центральная площадь.

«Пригородный транспорт — определенно один из самых бюджетных и атмосферных. А если учесть, что время в пути можно потратить с пользой: поработать, почитать или просто понаблюдать за жизнью за окном», — сообщил inkazan.ru.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова рассказала, что при оформлении подписки в приложении «РЖД-Пассажиры» можно получить кэшбэк за приобретение билетов.

Ранее эксперт Сычев рассказал о росте спроса на отдых в Крыму.