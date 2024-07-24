Путешествуем.рф рекомендует посетить автомобильный маршрут Удмуртии

Официальный портал Путешествуем.рф расширил перечень рекомендованных для отдыха автомобильных маршрутов, добавив в него трехдневное путешествие по Удмуртии, сообщает udm-info.ru , ссылаясь на пресс-службу главы и правительства республики.

«Маршрут получил название «Многогранный Родниковый край», — пояснили в администрации главы Удмуртии.

Путешественникам предложено посетить русскую дворянскую усадьбу XIX века и заповедную деревенскую зону. Гостям рекомендуют продегустировать пельмени, перепечи и табани. Туристам расскажут о развитии купеческой культуры, в частности, в дореволюционный период.

На территории Ижевска расположено много различных музеев, арт-пространств, заповедников, древних храмов. Туристам подскажут, где лучше забронировать отели или остаться ночевать. Удобство в трехдневных путешествиях в том, что нет необходимости ждать отпуска. Достаточно запланировать выходные. Для гостей создана интерактивная карта с указанием расстояний между различными объектами.

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