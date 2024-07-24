Россияне критикуют отдых в Геленджике из-за грязного моря и кишечных инфекций

NewsTracker проанализировал, какие отзывы россияне оставляют об отдыхе в Геленджике на портале Otzovik. Комментарии преимущественно негативные: люди заражаются кишечными инфекциями, приходится испытывать дискомфорт из-за частого отсутствия воды и электроэнергии, туристическая зона заполнена следами от рвотных масс.

Россияне оставляли и другие негативные комментарии. Например, люди жалуются на переполненные пляжи. Отдыхающий написал, что ему приходилось рано вставать, чтобы занять место на пляже. Однако в шесть утра берег уже заполнен людьми.

Цены в Геленджике люди посчитали завышенными. Например, посещение кафе в вечернее время суток обошлось семье из трех человек в 8 тысяч рублей. Отдыхающие пишут, что просто перекусили, а заведение не считается элитным.

«Практически вся туристическая зона в рвотных массах, это ужасает, такого я не видел нигде и никогда. Причиной является либо некачественный алкоголь (где контроль?), либо ротавирусная инфекция», — сказано в одном из отзывов.

Еще один отдыхающий написал, что море в Геленджике очень грязное. Стекающие дождевые воды попадают в море. Так происходит и с канализационными стоками. Это провоцирует неприятный запах.

«Нет воды и перебои с электричеством», — говорится в другом отзыве.

Конечно, при анализе отзывов стоит учитывать субъективность написанного. Так, один отдыхающий пишет, что в Геленджике негде прогуляться. Набережная маленькая и невзрачная. Есть на портале полностью противоположный отзыв. Турист рассказал, что набережная в Геленджике большая, красивая и просторная. Море чистое, а пляжи благоустроенные. Особенный шарм прогулкам придают сосны, которые растут вдоль береговой линии.

Ранее мы сообщали, что уфимка раскритиковала отдых в Анапе из-за высоких цен и многолюдных пляжей.