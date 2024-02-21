Путин: более 4000 школ были приведены в порядок за 2 года в РФ

За 2 года в РФ было обновлено свыше 4000 зданий школ, сообщил президент РФ Владимир Путин на недавнем совещании по реализации программы капремонта заведений в стране.

Он сообщил, что за 2 года был проведен ремонт более 4 000 школ, а это означает, что в более комфортабельных условиях теперь учатся, по меньшей мере, 1,8 миллионов российских школьников.

Он также объяснил, что особенное внимание уделяется развитию материально-технической базы образования в сельской местности страны. Путин подчеркнул, что данный аспект является приоритетом для программы.

Президент также указал на то, что при проведении ремонта зданий, нужно не просто обновить фасады, но и красить стены с полами для создания современного места для учебы.

Путин отдельно попросил правительство заострить внимание на обеспечении безопасности школ и учеников: оснастить их системами связи с полицией, камерами и оповещением, а также системой пропуска.

Он также пообещал, что обсудит с правительством возможность продления данной программы до окончания десятилетия.