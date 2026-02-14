«Путин и его друзья не в тюрьме»: Зеленский назвал главный компромисс, на который пошел мир

На Мюнхенской конференции по безопасности прозвучало неожиданное заявление Владимира Зеленского. Украинский лидер заявил, что главным компромиссом в урегулировании конфликта он считает тот факт, что президент РФ Владимир Путин остается на свободе. Об этом проинформировало издание Politico, сообщило издание Газета.Ru.

По информации издания, президент Зеленский также отметил, что идея перемирия вызывает множество вопросов, а Москва, по его ощущениям, не проявляет подлинного желания завершить конфликт. Добиться изменения российской позиции, убежден он, можно лишь путем сильнейшего внешнего давления.

«Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — подчеркнул Зеленский.

Одновременно с этим появилась информация о готовящихся дипломатических встречах с участием американской стороны. В Женеве запланированы переговоры по двум направлениям: иранская ядерная программа и ситуация вокруг Украины.

Утром 17 февраля спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вместе с бизнесменом Джаредом Кушнером проведут встречу с иранскими представителями. Во второй половине того же дня они подключатся к трехсторонним переговорам, в которых примут участие делегации России и Украины.

Ранее сообщалось, что руководство ФРГ проигнорировало прилет Зеленского в Мюнхен.