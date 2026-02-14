Руководство ФРГ проигнорировало прилет Зеленского в Мюнхен

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в ФРГ для участия в ежегодном Мюнхенском форуме по безопасности. Рейс приземлился в баварской столице днем 13 февраля, однако высокопоставленных представителей немецкого правительства у трапа самолета не оказалось.

Кадры встречи обнародовал в своем аккаунте в соцсети X украинский посол Алексей Макеев. На видео запечатлено, как делегацию у трапа встречает исключительно дипломатический состав посольства Украины во главе с самим Макеевым. Немецкая сторона на данном этапе визита представлена не была.

Стоит отметить, что в этом году повестка 62-й Мюнхенской конференции по безопасности претерпела изменения. Согласно программе, опубликованной на официальном портале мероприятия, центральное место в дискуссиях займут не вопросы дальнейшего содействия Киеву, а обострение противоречий в трансатлантических отношениях и переосмысление роли Соединенных Штатов в глобальной политике.

Ранее Трамп призвал Владимира Зеленского к решительным шагам по мирному соглашению.