Путин изменил правила оформления пособия на погребение

На сайте официального опубликования правовых актов появился документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Согласно новым правилам, граждане России смогут подать заявление на получение социального пособия на погребение на онлайн-портале «Госуслуги».

Подать заявление имеет тот человек, который занимался организацией погребения, даже если не имеет родственных связей с усопшим. Заявление можно подать несколькими способами: Фонд пенсионного и социального страхования РФ (личное присутствие), портал «Госуслуги» (онлайн-заявка).

Кроме того, можно обратиться в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. В таком случае заявитель не должен дополнительно брать справку о смерти.

Специализированной похоронной службе будет возмещена сумма из Социального фонда на основании следующих данных: списку заказанных услуг, порядку их индексации и стоимости.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал законопроект, который уточняет, кто имеет право получать материнский капитал - только граждане РФ.