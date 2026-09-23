«И кто нас остановит — Трамп, Америка, Лондон?»: военкор Сладков оценил продвижение войск зимой 2026 года

О том, как могут развиваться события на одном из направлений в зоне СВО зимой, высказался военный корреспондент Александр Сладков. Своими оценками он поделился в беседе с Новостями Mail. Речь шла о перспективах дальнейшего продвижения российских войск в районе Дружковки, Краматорска и Славянска.

При этом точный прогноз по направлениям действий российских войск на ближайшие месяцы военкор давать не стал. Свою осторожность он объяснил тем, что тактика и стратегия находятся в ведении Генерального штаба. Именно этот орган определяет, где и когда будут предприняты те или иные шаги, поэтому заранее сказать, на каком участке произойдут наиболее заметные изменения, невозможно.

«Как сложится — опять же, кто его знает? Мы можем сейчас фантазировать, вам же фантазии не нужны. Здесь должна быть вещь, связанная с реальностью, и поэтому я не хочу, чтобы вы заблуждались», — отметил Сладков.

Отдельно Сладков остановился на районе Краматорска, Дружковки и Славянска. Здесь военкор выразил надежду на дальнейшее продвижение российских войск уже этой зимой. Это направление он выделил особо, поскольку оно имеет значение для общей картины на данном участке.

«Надеюсь, что этой зимой ситуация будет складываться следующим образом: мирные жители будут получать гуманитарную помощь, храмы восстанавливаться, транспортные пути получать систему безопасности стараниями наших военных инженеров», — сказал Сладков.

Говоря о том, что может обеспечить успех, Сладков перечислил несколько условий. Транспортные маршруты, по его словам, способны защищать противодроновые сетки — специальные заграждения, которые затрудняют подлет беспилотников к технике и объектам. Логистические группы, в свою очередь, могут обеспечивать безопасность дальнейшего продвижения: от них зависит своевременная доставка боеприпасов, топлива и других ресурсов к передовой.

Перспективы движения вперед Сладков связывает и с наращиванием возможностей военно-промышленного комплекса, разведки и связи. По мнению военкора, развитие всех трех направлений напрямую влияет на то, насколько успешным окажется продвижение.

«Мы идем вперед. И кто нас остановит — Трамп, Америка, Лондон, Израиль, Италия? Кто остановит русского солдата? Думаю, что при наращивании наших усилий в области военно-промышленного комплекса, в области разведки, в том числе космической, в области связи, в том числе космической, здесь мы только будем продолжать идти вперед. Подчеркиваю: кто нас остановит? Не вижу препятствий», — отметил эксперт.

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