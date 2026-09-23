В Дубне с начала вакцинации против гриппа прививки сделали почти 3 тыс. человек

Около 3 тыс. жителей Дубны сделали прививки от гриппа с начала вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Сделать прививку можно в поликлинике, детсаду или школу, на предприятиях, в мобильных прививочных пунктах. Для вакцинации используются препараты «Флю-М», «Гриппол плюс», «Ультрикс Квадри».

«Главная задача — не просто избежать болезни, а сформировать коллективный иммунитет. Даже если привитый человек столкнется с вирусом, болезнь протекает в легкой форме, без пневмонии или обострения болезней», — подчеркнула эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Вакцинация от гриппа проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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