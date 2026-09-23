Пассажирам авиакомпаний готовят дополнительный сбор

Эксперт Янков заявил, что новый сбор повысит стоимость авиабилетов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В России предложили ввести новый сбор с авиапассажиров — средства планируют направлять на поддержку лизинга и эксплуатации отечественных самолетов. Об этом сообщает «Радио КП».

Председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков заявил, что такой платеж неизбежно повысит стоимость билетов. По его словам, пассажиры уже оплачивают отдельный сбор на реконструкцию аэропортов, и новый побор станет еще одним фактором роста цен.

Эксперт отметил, что авиаперелеты для многих россиян — необходимый вид транспорта, поскольку до некоторых населенных пунктов невозможно добраться по железной дороге или на машине.

Янков также усомнился, что новый сбор сам по себе существенно ускорит развитие российского авиапрома. Он признал, что отрасли нужны большие финансовые ресурсы, но, по его мнению, облагать пассажиров дополнительным сбором — неправильное предложение. Основным источником финансирования должен оставаться бюджет.

Ранее стало известно, что худшая авиакомпания Европы запустила 24-часовой рейс в обход России.

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