Камера национального парка «Тульские засеки» зафиксировала знакомую многим белку за необычным занятием — она раскапывала лесную подстилку. Как выяснилось, так предусмотрительный зверек делает запасы корма на зиму, сообщили «Тульские известия».

Рацион, который белка откладывает про запас, впечатляет своим разнообразием. В ее «кладовых» можно найти орехи и желуди — самые питательные и калорийные из лесных даров. Сюда же отправляются семена, извлеченные из шишек хвойных деревьев: ели, сосны, кедра. Не остаются без внимания сушеные грибы, ягоды, побеги растений, съедобные коренья и даже сухие насекомые — необычный, но вполне закономерный источник белка для зверька.

Чаще всего свои припасы белка прячет, закапывая их в землю. Такой способ удобен сразу по нескольким причинам: почва защищает корм от мороза, ветра и посторонних глаз, а весной часть забытых запасов прорастает, участвуя в восстановлении леса. Глубина закапывания напрямую зависит от типа корма.

Прежде чем спрятать орех или желудь, белка внимательно его изучает: обнюхивает, поворачивает, порой слегка надкусывает, чтобы проверить целостность и качество. Поврежденные или испорченные плоды и семена она обычно съедает на месте — в сырой земле такие запасы плохо сохраняются.

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