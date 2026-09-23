В Московской области запустили дистанционные консультации с ветеринарами

Онлайн-консультации ветеринаров стали доступны жителям Подмосковья. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, теперь жители могут в дистанционном формате проконсультироваться с ветеринарным врачом общей практики и офтальмологом. В дальнейшем будут доступны телеветеринарные консультации с дерматологом и неврологом.

В рамках онлайн-консультации специалист может расшифровать результаты анализов питомца, скорректировать курс лечения, дать второе мнение по уже поставленному диагнозу, разъяснить порядок оформления документов для перевозки питомца.

Записаться на онлайн-прием можно на региональном портале «Мой АПК» в разделе «Телеветеринария». В чат со специалистом можно заранее отправить готовые результаты анализов или заключения других врачей. За 15 минут до приема в личном кабинете появится кнопка подключения. После консультации ветеринар пришлет письменные рекомендации в чат.

Как напомнил глава Минсельхозпрода региона Виталий Мосин, сейчас в сфере ветеринарии в Подмосковье успешно функционируют восемь электронных сервисов.

«Мы продолжаем расширять цифровизацию услуг и делать их удобными и доступными, в том числе для владельцев домашних животных. Запись, оплата и сама консультация проходят онлайн, без выезда в ветклинику и ожидания», — сказал министр.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.