Украину ждет глубокий экономический кризис и зависимость от Запада, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам депутата, Киев погружается в долговую кабалу перед Европейским союзом и США. Журова выразила сомнение, что деньги Запад выделяет бескорыстно, и подчеркнула: расплачиваться за это придется будущим поколениям украинцев. Она назвала происходящее поверганием страны в глубочайший кризис.

Парламентарий также усомнилась, что Украину в таком состоянии примут в Евросоюз. По ее мнению, Киев будет работать на Европу, а жители ЕС вряд ли захотят тянуть еще одну проблемную страну. Отдельно Журова затронула тему Донбасса. Она заявила, что эти территории уже никогда не станут украинскими, поскольку люди там ощущают себя частью России и получают от нее помощь.

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