В Воскресенске после капремонта коллектора улучшится водоотведение для 34 тыс. жителей

В Воскресенске в 2027 году завершится капитальный ремонт дюкера на дне реки Москвы. О ходе рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дюкер — это напорный участок трубопровода, который прокладывают под препятствием — к примеру, под руслом реки, оврагом или дорогой.

Ремонтируемый дюкер был построен в 1971 году. Он обеспечивает отвод стоков для микрорайона Новлянский, промышленной зоны Воскресенска, деревни Ратчино и села Федино.

В ходе работ будет обновлена сеть протяженностью более 1 тыс. метров. Сейчас проводится сварка наземной ветки дюкера. После завершения ремонта качественным водоотведением будут обеспечены 34 тыс. жителей округа.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.