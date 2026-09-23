Пенсии придут раньше: жителям Московского региона назвали дату зачислений в октябре

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в сентябре направило более ₽173 млрд на пенсии и социальные выплаты жителям столичного региона. Основная часть средств — свыше ₽152 млрд — пришлась на пенсионные выплаты.

В октябре некоторые пенсии и детские пособия жители Москвы и Подмосковья получат раньше обычного срока. Перенос связан с графиком доставки выплат.

2 октября вместо 3 октября Отделение СФР перечислит единое пособие, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, а также выплату на ребенка военнослужащего по призыву.

Остальные основные детские выплаты поступят по установленному графику. 5 октября перечислят ежемесячную выплату из средств материнского капитала, а 8 октября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

2 октября также досрочно получат пенсии жители Москвы и Московской области, которым обычно перечисляют их 3-го числа. Для остальных пенсионеров выплаты будут зачисляться в установленные даты.

При получении пенсий и пособий через Почту России выплаты будут доставляться с 2 по 18 октября в соответствии с графиком конкретного отделения.

В Социальном фонде напомнили, что детские пособия выплачиваются за предыдущий месяц, а пенсии — за текущий. При перечислении на банковский счет средства могут поступить в течение всего дня, поэтому отсутствие выплаты утром не означает задержку.

Получить информацию о дате доставки можно в своем почтовом отделении. Способ получения пенсии и социальных выплат также можно изменить через «Госуслуги», клиентскую службу Отделения СФР или МФЦ.