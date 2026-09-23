День открытых дверей пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи в Ступине
Ступинская больница проведет День открытых дверей в Центре онкопомощи
Фото: [пресс-служба Ступинской больницы]
День открытых дверей пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи Ступинской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Акцию проведут в субботу, 26 сентября, с 9:00 до 14:00. В ее рамках жители смогут пройти диспансеризацию и обследоваться на предмет онкологических заболеваний, в том числе сдать анализ на скрытую кровь. Запись на обследование не требуется.
Проведение диспансеризации и профилактических медосмотров соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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