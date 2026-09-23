Волонтеры-медики провели интерактивные мастер-классы для пациентов НИКИ детства

Волонтеры-медики провели для пациентов НИКИ детства интерактивные мастер-классы на тему личной гигиены. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, добровольцы провели с детьми беседу на тему «Два главных правила личной гигиены». В игровой форме они рассказали, почему важно тщательно мыть руки.

Также прошли мастер-классы, в ходе которых волонтеры продемонстрировали правильную технику мытья рук. Кроме того, на специальных обучающих макетах они показали, как ухаживать за полостью рта. В завершение программы прошла зарядка.

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