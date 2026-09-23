Производители косметики из Подмосковья смогут представить продукцию на выставке InterCHARM

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД) объявил старт приема заявок на участие в международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2026 от региональных компаний, она будет проходить 14–17 октября в Москве. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие является одной из крупнейших специализированных выставок парфюмерно-косметической отрасли в России, странах СНГ и Восточной Европе. Его участниками станут производители косметики и парфюмерии, упаковки, биологически активных добавок, бытовой химии и оборудования. Кроме того, среди них будут представители розничных сетей, дистрибьюторы и другие профессиональные участники рынка. Они смогут представить продукцию профессиональной аудитории, провести переговоры с потенциальными партнерами и дистрибьюторами, изучить актуальные тенденции отрасли и многое другое. Узнать другие подробности можно здесь.

Напомним, что узнать подробности о поддержке экспортеров можно на инвестиционном портале региона. Ее оказывают в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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