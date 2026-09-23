Финальный этап фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» состоится в Дмитрове

Закрытие сезона фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в Дмитрове в октябре. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В программе — турниры по гольфу и керлингольфу. В турнире примут участие олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр в разных видах спорта, государственные деятели, предприниматели, представители спортивных федераций.

Мероприятие состоится 4 октября в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в деревне Курово. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги 8-го детского хоккейного кубка в регионе.