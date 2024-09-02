Накануне визита в Монголию президент России Владимир Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликован на сайте президента. Российский лидер, в частности, ответил на вопрос, связан ли нынешний конфликт РФ и Украины с допущенными ранее ошибками советских руководителей.

Президент Путин отметил, что конфликт на Украине произошел по ряду причин. Некоторые из них действительно связаны с решениями советских руководителей.

«В 1954 г. Н.С.Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — сообщил президент Путин.

Украина обрела четкие границы только в качестве одной из республик СССР. В состав страны вошел Донбасс, на территории которого проживали преимущественно русские. Край всегда считался промышленным. И.В.Сталин перед и после Великой Отечественной войны распорядился о присоединении к Украине земель, которые относились к Польше, Венгрии и Румынии. В итоге раздел по национально-территориальному вопросу сыграл негативную роль в создании современной Украины.

Последние десятилетия США и Запад пытались полностью подчинить своему контролю суверенное государство. Для этого активно пропагандировали ненависть к России. Переломным моментом стал 2014 год, когда произошел государственный вооруженный переворот.

Ранее сообщалось, что президент России в пятницу, 30 августа, встретился с руководителями трех регионов.