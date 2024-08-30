Президент России встретится с руководителями трех регионов в пятницу

В пятницу, 30 августа, президент России Владимир Путин встретится с главами трех регионов: и.о. губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, врио глав Вологодской и Самарской областей Георгием Филимоновым и Вячеславом Федорищевым. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков назвал это событие «большим региональным днем» в работе главы государства, а также добавил, что ближе к вечеру Путин будет общаться в закрытом формате с неназванными госслужащими.

Накануне Владимир Путин заявил, что жители России должны ощущать, что работа по благоустройству соотносится с их желаниями и интересами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин встречался с владельцем Telegram Павлом Дуровым. Также представитель власти заявил, что президент не заключал никаких договоренностей с предпринимателем.