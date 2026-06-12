Путин: поддержка участников СВО всем обществом становится их духовной опорой

В День России, в пятницу, 12 июня, в Большом Кремлевском дворце проходит торжественная церемония вручения государственных наград, сообщило РИА Новости.

Президент страны Владимир Путин, следуя сложившейся традиции, в этот праздничный день лично награждает Героев Труда, а также лауреатов государственных премий в самых разных сферах: в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.

Обращаясь к собравшимся, глава государства затронул тему специальной военной операции и отношения к ней российского общества. По словам президента, поддержка, которую оказывают участникам СВО всем российским обществом, перерастает в нечто большее, чем просто помощь. Эта всесторонняя поддержка, сообщил Владимир Путин, становится для героев страны подлинной духовной опорой.

«Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции - это надежная духовная опора, также, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», — сказал Путин.

Ранее президент Путин отметил, что Господь всегда с Россией.