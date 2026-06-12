Российские ученые создали ИИ для более точного прогноза смертности при ОКС

Разработанная российскими исследователями система на базе искусственного интеллекта показала более высокую точность прогнозирования смертности у пациентов с острым коронарным синдромом, чем один из самых известных мировых медицинских инструментов. Об этом пишет ТАСС-Наука.

Ученые из Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина совместно с коллегами разработали систему на основе искусственного интеллекта для оценки риска летального исхода у пациентов с острым коронарным синдромом. Новая технология продемонстрировала более высокую точность по сравнению с международной шкалой GRACE, которая широко используется в клинической практике.

В основу исследования легли данные более чем 14 тысяч пациентов, проходивших лечение в медицинских учреждениях Республики Коми, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После обработки информации специалисты проанализировали сведения о 13,3 тысячи человек, учитывая 28 различных клинических показателей.

Наиболее эффективной оказалась модель машинного обучения CatBoost. По результатам тестирования она показала более высокую точность прогнозирования неблагоприятных исходов, чем традиционный международный инструмент оценки рисков.

Исследователи отмечают, что алгоритмы искусственного интеллекта способны выявлять сложные взаимосвязи между медицинскими показателями, которые сложно обнаружить стандартными методами анализа. Это позволяет врачам получать более точную оценку состояния пациента уже на этапе госпитализации и принимать решения о лечении с учетом индивидуальных рисков.